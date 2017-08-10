



Сотрудники компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» вошли в число победителей и призеров конкурса профессионального мастерства, который вот уже второй год проводит компания «ЕвроХим» в целях повышения престижа и уровня квалификации рабочих профессий. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, предварительный этап конкурсов состоялся на уровне регионов в июне. На площадке строительства Гремячинского ГОКа, который строит в Котельниковском районе компания «ЕвроХим-ВолгаКалий», прошли конкурсы профессионального мастерства среди электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрического оборудования, электрогазосварщиков, водителей автомобиля, машинистов автомобильного крана, водителей погрузчика.

Победители региональных конкурсов предприятий холдинга, в том числе представители рабочих профессий площадки строительства Гремячинского ГОКа, в августе отправились на корпоративный этап состязаний, который состоялся на рабочих площадках двух предприятий «ЕвроХима» - «Ковдорском ГОКе» и «Невинномысском Азоте».

По информации пресс-службы ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», котельниковцы показали отличные результаты и вошли в число победителей и призеров.

Высокий уровень квалификации и богатый производственный опыт помогли работникам железнодорожного цеха Гремячинского ГОКа с честью представить свое предприятие. Призовые места локомотивные бригады ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» занимают второй года подряд. В 2017 году машинист тепловоза Дмитрий Павлов и составитель поездов Антон Кизяков заняли третье место.

Участник конкурса профессионального мастерства от филиала ООО «Новомосковск-Ремстройсервис» в г. Котельниково электрогазосварщик Сергей Черкасов занял почетное второе место, электрогазосварщик Юрий Осин вошел в пятерку лучших.

Победителей и призеров, награжденных дипломами и крупными премиями, тепло поздравили коллеги и руководители. Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» гордится своими профессионалами и желает им благополучия, новых трудовых достижений и успехов.



