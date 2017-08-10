Указатель с названиями улиц в Волгограде пестрит ошибками





Житель Волгограда Денис Золотарев прислал в редакцию ИА «Высота 102» фотографию указателя с названиями улиц, который висит на пересечении проспекта Жукова и улицы Хорошева. «Появился он далеко не вчера, - утверждает автор снимка, - и уже порядком надоело созерцать его, так как из трех улиц две написаны с ошибками», - заявил волгоградец. По его словам, вместо ДжанЫбековская – значится ДжанИбековская, а вместо улицы КачинЦев - улица КачинЧев.

«Может быть, власти обратят внимание на этот казус, - выразил надежду Денис Золотарев. - Ведь по этой дороге, как минимум, будут ехать люди из аэропорта на ЧМ по футболу 2018, зачем же их так дезинформировать? Да и самим неловко видеть такие ошибки. Получается, что мы сами не знаем, как называются улицы в нашем городе-герое».

Напомним, это не единственные ошибки такого рода. К примеру, два года назад на площади Павших Борцов появился баннер, на котором авторы плакатов ошиблись в годах жизни двух волгоградских писателей и поэта. Одного раньше времени «похоронили», другого, наоборот, «воскресили», а в годах жизни поэта Сергея Есенина вообще запутались. Правда, ситуацию быстро исправили. Насколько оперативно исправят ошибки в данном случае – покажет время.























