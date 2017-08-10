Эксперты обсудили идею создания «терракотовой дороги» в Волгограде





Концепцию создания «терракотового пути» - дороги вымощенной брусчаткой этого цвета, который преобладал в архитектуре Царицына, и благоустройства исторического центра города, по которому она будет проходить, обсудили в Волгограде градостроители, архитекторы, реставраторы, а также ряд других специалистов, сообщает ИА "Высота 102". Дизайн-проект был создан московским архитектурным бюро MODUL и консалтинговым бюро «Стрелка», которое работает над проектами благоустройства 40 городов России, в том числе и Москвы. В Волгограде преображение затронет территорию трех кварталов, расположенных между проспектом Ленина, Аллеей Героев и проездом имени Симбирцева, где сохранилась застройка времен Царицына.





Проект предполагает изменение схемы движения транспорта, часть территории станет полностью пешеходной. Сами кварталы будут разделены на две зоны: общественную - предназначенную для прогулок горожан и туристов, и приватную - пользоваться которой будут в основном местные жители. Этот путь, по задумке авторов, поможет лучше показать связь разных периодов в истории нашего города.





Стоит отметить, что экспертное сообщество приняло проект в целом благосклонно, хотя в ходе обсуждения были внесены ряд предложений по совершенствованию концепта. Специалисты вникали в проект досконально, учитывая каждую деталь: будет ли интересно и удобно туристам, а главное - жителям исторических кварталов, где планируются изменения. Уделили внимание эксперты также смысловому и символическому наполнению нового туристического пути. В частности, речь зашла о возможности установки необычной световой инсталляции «противотанковый еж», размещении цветочных клумб в фонтанах, установке шлагбаумов, доступности детских и спортивных площадок.





Руководитель департамента градостроительства и архитектуры администрации Волгограда Эдвин Петров отметил: «Застройка времен Царицына - это уникальный исторический пласт, который нужно не только содержать но и поддерживать, и выявлять». Сегодня, по его словам, интереснейшие памятники архитектуры скрываются за послевоенными строениями, поэтому не попадают в поле зрения гостей и волгоградцев.





На презентации проекта отмечалось, что финансирование благоустройства исторического центра Волгограда будет проходить с привлечением федеральных средств. В ближайшее время свое мнение о проекте должны высказать жители, проживающие в этой части города.