Из Быково в Волгоград доставили ребенка, покусанного змеей

В больницу Волгограда из Быковского района доставили 8-летнюю девочку, пострадавшую от укуса змеи. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, змея напала на ребенка в селе Новоникольское. Девочку госпитализировали в ЦРБ Быковского района, после чего было принято решение о транспортировке в Волгоград. Известно, что на ребенка напала гадюка. За прошедшие сутки - это уже второй случай госпитализации ребенка, пострадавшего от укуса змеи. Аналогичный случай произошел в Светлоярском районе, где на 12-летнего мальчика также напала гадюка. Школьник находится в реанимации. Всего с начала лета в регионе змеи покусали уже 16 человек, в числе которых пятеро детей.



