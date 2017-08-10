Под Волгоградом есть удивительная школа с фруктовым садом и собственной аллеей звезд





Настоящий фруктовый сад вырастили на пришкольном участке ученики и педагоги в хуторе Грачи Городищенского района. Как сообщает ИА «Высота 102», урожай яблок почти собран — спелые наливные плоды уже пошли в дело.





Повара заготовили повидло для пирожков и ватрушек. На половину учебного года, как отмечают работники кухни, закруток точно хватит. Остальные яблоки заморозили - зимой будет вкусный компот. А в следующем году здесь планируют приступить к сушке плодов.





В школьном саду растут не только яблоки — на подходе урожай груш. Есть и вишневые деревья, но в этом году они отдыхают. Весной в период цветения яблонь, вишни в саду стоит дивный аромат — эту пору школьники и учителя любят особенно.





За деревцами ухаживают все - и работники школы, и ученики. Как рассказала информагентству директор Грачевской школы Оксана Бубненко, по решению родительского комитета каждое лето открывается трудовой лагерь, в котором посменно работают юные натуралисты — поливают, пропалывают плодоносящие зеленые стволы.





Есть в Грачевской школе еще одна славная традиция - с 2000 года 11-классники на выпускных вечерах зажигают свою звезду - в сквере уже целая аллея звезд. К этому мероприятию дети относятся трепетно, заранее готовят сценарий короткого, но яркого и запоминающегося события. Аллея звезд ведет к мемориалу, открытому в память советских солдат, погибших во время Великой Отечественной войны.





Когда-то захоронение находилось в другом месте, но позже его перенесли на территорию школы. Если приезжим соседство образовательного заведения с военным памятником может показаться необычным, то для для местных - это вполне нормальное явление. Школа давно стала культурным центром Грачей и местом проведения самых значимых событий в хуторе.





Всего в школе обучается около 130 детей. Еще 80 вчерашних детсадовцев ходят в подготовительную группу. Это еще одна гордость школы: далеко не в каждом общеобразовательном учреждении, даже в областном центре, для дошколят организованы обучающие занятия. Оксана Бубненко, выпускница Грачевской школы, руководит учреждением уже 10 лет — гордится тем, что в ее трудовой книге только одна запись. Свою школу Оксана Владимировна называет уютной, по-домашнему комфортной. И с этим утверждением трудно не согласиться.



