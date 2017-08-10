Около 100 дубов, многим из которых несколько десятков лет, незаконно вырубили в Городищенском районе Волгоградской области, в балке Коренная у левого притока реки Мокрая Мечетка. Как сообщил ИА «Высота 102» председатель совета Общественной палаты района Сергей Сердюков, с апреля этого года активисты обращаются во всевозможные инстанции по пресечению вырубки. Но, ни от кого не получив должной помощи, организовали дежурство силами актива.

«В результате 13 августа на месте преступления наши общественники задержали двоих граждан, которые прибыли на автомобиле «Газель», - рассказывает Сергей Сердюков. - Мы вызвали опергруппу РОВД Городища и передали этих товарищей, что называется, «лично в руки».





Однако, по словам активиста, 16 августа в ходе рейда по подсчету вырубленного леса, общественники обнаружили расхитителей чернозема, за которым они приехали на двух "КамАЗах" и тракторе-экскаваторе. При этом, говорит Сердюков, - номерные знаки на автомобилях были завешаны тряпьём, а экскаватор оказался без госномера.

О вопиющих фактах незаконной вырубки ценных пород дуба и выемке чернозема общественники сообщили главе администрации района, подчеркнув, что после неоднократных обращений к директору ГКУ «Волгоградское лесничество» господину Попову никаких мер не принято. Молчит природоохранная прокуратура, другие ведомства.

«Примечательно, - говорит Сердюков, - что дела по фактам браконьерской валки леса в балках близ Городища возбуждались. Однако по неизвестным причинам разваливались. На самом же деле положение серьезное: и вырезанный плодородный слой земли, и вырубленные леса на склонах балок приводят к ветровой и водной эрозии почвы бассейна реки Волга. И если сегодня данный беспредел не остановить, то рано или поздно все это неминуемо приведет к экологической катастрофе».













