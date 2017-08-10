



Снят режим чрезвычайной ситуации, введенный 16 мая текущего года после взрыва газа в жилом доме на проспекте Университетский в Советском районе Волгограда, сообщает ИА "Высота 102". В постановлении главы региона поясняется, что режим ЧС отменен "в связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием для введения режима чрезвычайной ситуации".

Взрыв прогремел в 13 часов 16 мая в четырехэтажном жилом доме №60 по Университетскому проспекту. Погибли 4 человека, 11 были госпитализированы. По данным следствия, ЧП произошло из-за повреждения газопровода во время проведения несанкционированных работ по присоединению к водоводу торгового павильона. Фигурантами уголовного дела являются владелец торгового объекта, его отец и нанятый им рабочий, проводивший несанкционированную врезку. Жильцам дома предоставили сертификаты на покупку нового жилья, а разрушенное взрывом здание в настоящее время демонтируют. На его месте предполагается разбить сквер.



