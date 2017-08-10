



Детский оздоровительный центр «Рассвет» при поддержке АО «КАУСТИК» отпраздновал юбилейный день рождения. На праздник в «детскую республику», которая находится на берегу Медведицы в Даниловском районе, приехали родители ребят, руководители многочисленных социальных и образовательных учреждений, которые в разные годы отправляли в «Рассвет» своих воспитанников, представители районных и региональных властей и химики. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, все 40 лет с момента открытия в «Рассвете» первой смены именно волгоградский «КАУСТИК» за счёт собственных средств полностью обеспечивает функционирование одного из лучших детских оздоровительных центров Волгоградской области.

«КАУСТИК», который в этом году отметил 50-летний юбилей, даже в самые сложные для предприятия, как и для всей страны, времена оставался нашим главным партнёром, – говорит награждённая почётным знаком Росхимпрофсоюза директор НП ДОЦ «Рассвет» Валентина Володина. – За несколько лет, прошедшие с момента переезда центра с берегов Волго-Донского канала под Волгоградом на территорию бывшего во времена СССР пионерского лагеря, находившегося в плачевном состоянии, химики помогли нам капитально отремонтировать корпуса, жилые комнаты, столовую, санузлы, построен новый бассейн, и обновление инфраструктуры продолжается».

Кроме современного бытового комфорта и безопасности, юным жителями детского центра во время каждого летнего сезона опытные воспитатели и вожатые - студенты Волгоградского социально-педагогического университета и Михайловского педагогического колледжа - предлагают разнообразные игровые и познавательные программы. Об этом хорошо знают родители, многие из которых ежегодно отправляют на отдых в «Рассвет» своих детей. Нынешнее юбилейное торжество с праздничным концертом, весёлой ярмаркой с играми, аттракционами, призами и сладостями завершилось ярким фейерверком.

Вместе с детьми сотрудников предприятий группы компаний «НИКОХИМ» в ДОЦ «Рассвет» ежегодно приезжают школьники и воспитанники социальных учреждений из города Волжский, Светлоярского, Дубовского, Жирновского, Котовского, Даниловского и других районов области. По самым скромным подсчётам за 40 лет в «Рассвете» отдохнуло более 90 тысяч (!) юных жителей Волгоградской области.