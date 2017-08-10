По инициативе прокуратуры юридическое лицо и его руководитель оштрафованы на 50 и 20 тысяч рублей соответственно за нарушение антикоррупционного законодательства. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, в январе этого года в коммерческую организацию на должность бухгалтера была принята сотрудница, ранее замещавшая должность на государственной службе в МИ ФНС №3 России по Волгоградской области, которая осуществляла мероприятия по налоговому контролю в отношении указанной организации. В соответствии с законодательством указанное лицо могло трудоустроиться в коммерческую организацию только с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. Однако бывший работник налоговой инспекции пренебрегла указанной обязанностью – в комиссию за получением разрешения на трудоустройство не обратилась. В адрес директора организации было внесено представление, по результатам рассмотрения которого трудовой договор с бывшим государственным служащим расторгнут, а виновные лица привлечены к административной ответственности.



