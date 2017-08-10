Около 3 тыс. обманутых дольщиков в ЮФО, наибольшее количество - в Ростовской, Волгоградской областях и Краснодарском крае

Ростов-на-Дону. 16 августа. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ — В Южном федеральном округе (ЮФО) в реестр проблемных объектов включено 143 многоквартирных дома, сообщил полпред РФ в ЮФО Владимир Устинов в среду на заседании совета в Ростове-на-Дону.

"Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить своевременную реализацию планов-графиков по решению проблем обманутых дольщиков", — сказал В.Устинов.

По данным на 1 августа, в соответствующие планы-графики в ЮФО включено 2 876 пострадавших граждан. Наибольшее количество сосредоточено в Ростовской области, Краснодарском крае и Волгоградской области. Полпред подчеркнул, что работу органов власти регионов по решению проблем "обманутых дольщиков" нельзя признать достаточной. Поток жалоб на имя президента не ослабевает.

В.Устинов отметил, что важным вопросом реализации намеченных в регионах "дорожных карт" является выработка жесткой позиции со стороны органов прокуратуры при осуществлении надзора за исполнением законодательства, регулирующего вопросы участия граждан в долевом строительстве многоквартирных домов.

"Необходимо предотвратить развитие негативной ситуации на уже имеющихся проблемных объектах и, самое главное, не допускать подобных сценариев при начале нового строительства жилых домов", — заявил полпред.

Он также поручил представителям власти субъектов ЮФО взять на личный контроль решение проблем "обманутых дольщиков".

Как сообщалось, 9 июля президент поручил руководителям субъектов РФ обеспечить своевременную реализацию решений по проблемам граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Распоряжением правительства РФ №1063-р была утверждена "дорожная карта" по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр обманутых дольщиков. В соответствии с документом, субъекты РФ должны были до 1 августа текущего года утвердить региональные планы-графики, приведенные в соответствие с новой формой. Ответственными за реализацию "дорожных карт" назначаются заместители губернаторов.

Глава Минстроя РФ Михаил Мень сообщал, что в срок планы-графики решения проблем обманутых дольщиков представили только 52 региона.

"К сожалению, не все субъекты соизволили прислать дорожные карты с алгоритмом решения проблем обманутых дольщиков. И, к сожалению, часть присланных графиков не соответствует требованиям и методологиям, которые мы направляли в регионы. На сегодня только 52 региона прислали, из них 39 карт грамотно сделаны", — сказал М.Мень.

Министр уточнил, что проблемные объекты дольщиков есть в 71 субъекте. Ждать недостающие карты в ведомстве будут до конца августа, до окончания срока формирования всестороннего доклада о ситуации для администрации, подчеркнул глава Минстроя.

15 августа, В.Путин поддержал просьбу главы фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимира Васильева о проведении Генпрокуратурой проверки в сфере решения проблем обманутых дольщиков в регионах РФ.



