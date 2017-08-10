В Волгограде жители ЖК «40 домиков» получат ключи от квартир раньше запланированного срока





ГК «Волгострой» получила разрешение на ввод в эксплуатацию 10-этажного дома на 147 квартир, расположенного в жилом квартале «40 домиков» в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как пояснили ИА «Высота 102» в компании, это событие произошло на 4 месяца раньше срока, заявленного в договоре. Вместе с ключами от новых квартир новоселы получат фирменные брелоки и традиционные «Книжки новосела». В ней они найдут выгодные предложения, которые помогут сделать ремонт быстрым и с приятными скидками.

Напомним, жилой квартал «40 домиков» формата «экономичное жилье» находится в исторической части Краснооктябрьского района с развитой инфраструктурой, на пересечении улиц имени Маршала Еременко и Триумфальной. Предлагается широкий выбор квартир с удобными планировками от просторных апартаментов до студий.

Подробности по телефону отдела продаж (8442) 50-44-22. Застройщик ООО «СК Волгострой» (ГК «Волгострой»). Проектная декларация на сайте http://www.40domikov.ru



