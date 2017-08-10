



Преподавателю автошколы "Витязь" Дмитрию Бирюкову грозит уголовное преследование за применение насилия в отношении сотрудника власти, сообщает ИА "Высота 102". В региональном управлении Следственного комитета подтвердили, что в настоящее время в отношении Бирюкова проводится проверка, по результатом которой в ближайшее время будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Известно, что накануне Бирюкова задержали в рабочем поселке Средняя Ахтуба. Преподаватель автошколы, который также, согласно сведениям из ЕГРЮЛ, является одним из учредителей ООО "Витязь" находился за рулем автомобиля "Audi A6" в состоянии сильного алкогольного опьянения. При составлении протокола Бирюков в пьяном угаре ударил инспектора ГИБДД кулаком в висок. Сотрудника полиции госпитализировали в больницу.

На сайте автошколы "Витязь" Дмитрий Александрович Бирюков указан в должности преподавателя. Директором ООО "Витязь" является Бирюкова Марина Алексеевна. Вместе с Дмитрием Бирюковым они числятся учредителями автошколы. У каждого по 50% доли в уставном капитале.



