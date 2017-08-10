Страховая компания согласилась оплатить туристу из Волгограда экстренную операцию в Турции

Страховая компания "ERV" оплатит стоимость операции на сердце, которая была экстренно проведена в Турции 54-летнему туристу из Волгограда Рафику Бахтееву. Этой радостной новостью сегодня с ИА "Высота 102" поделилась его дочь Диана Якименко. О том, что отдых в Турции обернулся для семьи из Волгограда огромными счетами за лечение , информагентство сообщало накануне. "Сегодня мне позвонили из страховой компании и сообщили, что принято исключительное решение в нашу пользу, лед тронулся. Благодарю вас за помощь и всех, кого наша ситуация не оставила равнодушными", - рассказала Диана. Она также сообщила, что ее отец все еще находится в реанимации, его состояние стабильное, но речи о транспортировке в Волгоград пока не идет.

Напомним, что родители Дианы - Рафик и Гульсем Бахтеевы - вылетели в Турцию 11 августа этого года по путевке, приобретенной у российского туроператора "Пегас Туристик". Им предстояло провести 10 незабываемых дней в пятизвездочном отеле в Кемере. Путевка была застрахована. На следующий день после прилета отцу стало плохо, его госпитализировали на "скорой" в одну из клиник Антальи. Турецкие врачи диагностировали у 54-летнего волгоградца обширный инфаркт, было принято решение о проведении операции. Рафику Бахтееву сделали шунтирование и спасли жизнь. За проведенное экстренное лечение клиника выставила счет семье Бахтеевых в 900 тысяч рублей (15 тысяч долларов), который они переправили для оплаты в страховую компанию. Первоначально сообщалось, что случившееся с Рафиком Бахтеевым в "ERV" назвали нестраховым случаем, а поэтому платить за операцию отказались. Сегодня стало известно, что страховая компания изменила свое решение. Какую конкретно сумму согласилась выплатить страховая компания Бахтеевым пока уточняется.



