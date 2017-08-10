На ремонт исторического дома в центре Волгограда ищут 25 млн рублей

Многоквартирный дом в самом центре города-героя, на улице Советская, 26а, в границах территории объекта культурного наследия «Комплекс застройки ул. Советской», - давно плачет по ремонту. Жители дома более года пишут жалобы во все инстанции, так как считают, что их дом в неудовлетворительном состоянии и давно созрел для капитального ремонта. По фасаду идут трещины, пришли в негодность водные коммуникации, но каких-либо мер по улучшению технического состояния дома не предпринято. Обратились волгоградцы, как сообщили ИА «Высота 102» в реготделении ОНФ, и к «фронтовикам». В результате провели совещание с участием представителей областного комитета жилищно-коммунального хозяйства, департамента жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, комитета жилищной и социальной политики администрации Волгограда, а также управляющей компании.

Однако провести ремонтно-восстановительные работы за счет бюджетных средств города невозможно из-за отсутствия финансирования, - заявили на совещании. При этом уже есть проект ремонта здания, сотрудники управляющей компании готовы его провести и уже начали делать определенный перечень работ за счет собственных средств. Частично заменили кровлю, отремонтировали фасад, восстановили несколько балконов, заменили инженерные сети по торцам здания. «Дом к зиме готов без угрозы для жизни и здоровья граждан», - заявил руководитель УК.

При этом, по словам представителя департамента жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгограда, администрацией города возмещена субсидия в размере 846 тыс. руб. на проектно-сметную документацию. Однако на основные виды работ по дому требуется порядка 25 млн руб. В настоящее время информация о необходимости выделения денежных средств в этом объеме направлена департаментом ЖКХ и ТЭК Волгограда в городскую думу для формирования бюджета на 2018 год.

«Мы рассчитываем, что дальнейшая судьба данного многоквартирного дома будет решена, и депутаты примут решение также с учетом того, что в 2018 г. гости Волгограда планируют посетить наш город в качестве зрителей на чемпионате мира по футболу, а данный многоквартирный дом расположен в самом центре города-героя. Поэтому мы будем и в дальнейшем держать на контроле сложившуюся ситуацию», – заявила ИА «Высота 102» активист регионального отделения ОНФ в Волгоградской области Ольга Литвиненко.