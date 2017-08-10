В Волгограде задержали автобус из Дагестана с неисправными тормозами





Сегодня инспекторы отдела технического надзора городской Госавтоинспекции задержали в центре Волгограда автобус, который следовал в Волжский из Махачкалы. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, у междугороднего автобуса оказалась неисправной тормозная система. Это было выявлено в результате профилактического рейда "Внимание автобус", который проходит в Волгоградской области с 16 по 23 августа. Автобус был снят с маршрута и помещен на штрафстроянку. Перевозчик предоставил пассажир подменный автобус для следования по маршруту. Административные протоколы составлены в отношении водителя, а также должностных лиц, выпустивших такой автобус в рейс. Им грозят штрафы. В ходе рейда также техническому контролю были подвергнуты автобусы, задействованные для групповой перевозки детей. Нарушений не выявлено. За 7 месяцев этого года на территории Волгоградской области по вине водителей автобусов произошло 60 ДТП, в которых 1 человек погиб, 93 получили ранения различной степени тяжести.



