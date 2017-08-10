Житель Волгограда устроил стрельбу из окна из-за детского шума

Полиция задержала 51-летнего жителя Тракторозаводского района, который накануне вечером стрелял из ружья из окна своей квартиры. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, сообщение о выстреле во дворе дома по ул. Льговская поступило в полицию около 19.00. Личность стрелка установили сразу. У него изъяты три зарегистрированных гладкоствольных ружья 16 калибра. По данным полиции, во время стрельбы мужчина был пьян. Сам задержанный пояснил, что его разозлили игравшие во дворе дети. Они шумно себя вели и на сделанные замечания не реагировали. После этого из окна четвертого этажа он произвел выстрел из принадлежащего ему ружья. Никто не пострадал. В отношении мужчины составлен администраивный протокол. Ему предстоит заплатить крупный денежный штраф, так же он будет лишен лицензии на приобретение, хранение и ношение оружия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ – "Хулиганство". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.



