Под Волгоградом идут раскопки на полях Сталинградской битвы

ОТР, 13 августа. Под Волгоградом поисковики ведут раскопки на полях, где прошли сражения Сталинградской битвы. В акции сейчас участвуют больше 150 человек.

Солдатская каска, кружка и противотанковая граната — эти вещи поисковикам удалось найти в Городищенском районе, недалеко от поселка Степной. Раскопки ведут с помощью металлоискателя и щупа, исследуют буквально каждый метр земли. Школьник Сергей Храпов приехал на поисковые работы из Астрахани. Его отряд из 25 человек ведет раскопки на одном из полей, через которые в конце 42-го года первая гвардейская армия двигалась к Сталинграду, чтобы объединиться с 62-й армией. В ходе кровопролитного боя с немцами здесь погибли несколько тысяч советских солдат.

Сергей Храпов, поисковик: Приходится много узнавать из того, какие бои велись здесь именно, чтобы узнать, какие именно нам останки попадутся, чтобы правильно распознать, чей это именно останок.

В поисковой акции "Сталинград. Хроника Победы" принимают участие 150 человек. Их не пугают ни 40-градусная жара, ни сложные условия работы. Металлоискатель реагирует сигналом на гильзы, проржавевшую посуду, оружие, личные предметы бойцов.

Именные вещи находят крайне редко. В этом году на территории области были найдены останки около 900 защитников Сталинграда. Установлены имена всего 50 бойцов.

Акция "Сталинград. Хроника Победы" продлится до ноября. Все найденные на раскопках именные вещи поисковики постараются передать родственникам погибших солдат.