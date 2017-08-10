Воздух в Дзержинском районе Волгограда стал чище





Новый пункт приема жидких бытовых отходов открылся сегодня в Дзержинском районе. Как сообщает корр. ИА "Высота 102", это уже шестой подобный объект в Волгограде. Новый пункт приема ЖБО будет обслуживать не только самый западный район города, но и забирать отходы из Городищенского района области.





«На открытой сегодня станции имеются два приемных колодца, ее расчетная мощность составляет 10 тысяч кубометров отходов в месяц, - комментирует управляющий проектом «РосПромЭко» Руслан Зейналов. - Сумма инвестиций в проект по утилизации жидких бытовых отходов, в целом, постоянно корректируется. Это зависит от условий в конкретном месте, но в этом году она составляет порядка 60 миллионов рублей. Стоимость одной станции составляет около 5 миллионов. В этом году мы уже запустили шесть таких объектов, и планируем построить еще 12 до 2018 года».





Новые пункты сбора жидких бытовых отходов открываются в рамках реализации трехстороннего соглашения между администрацией Волгограда, компаниями "РосПромЭко" и "Концессии водоснабжения". В мэрии пояснили, что расширение инфраструктуры по приему таких отходов на утилизацию направлено на улучшение экологической ситуации в городе, а также способствует легализации бизнеса в сфере обращения с ЖБО. Природоохранные ведомства регулярно фиксируют факты незаконного слива хозфекальных стоков на почву, в лесополосы, вблизи водоемов и даже в централизованную систему водоотведения. Места, которые облюбовали недобросовестные ассенизаторы, можно легко обнаружить по специфическому едкому запаху. На действия таких перевозчиков, а также вонь и антисанитарию в местах незаконного слива ЖБО, неоднократно жаловались в редакцию ИА "Высота 102" горожане. На легальных пунктах приема ЖБО хозфекальные стоки проходят несколько стадий очистки, после чего смешиваются с водой и поступают на очистные сооружения компании "Концессии водоснабжения".





В настоящее время договоры на прием ЖБО имеют уже порядка 100 перевозчиков - более половины от числа всех участников этого рынка.

Планируется, что легальные пункты приема ЖБО появятся также в Волжском, Камышине, Краснослободке, Ленинске, Михайловке, Калаче-на-Дону. Компания-инвестор планирует вложить в строительство новых приемных станций порядка 40 млн рублей.



