Байкеры из Чехии: дороги Волгограда – Сталинграда больше не «танкодром»

Группа байкеров из Чехии находится в Волгограде проездом – конечной целью мотопробега является Крым. ИА «Высота 102» удалось пообщаться с гостями города-героя, который они называют исключительно Сталинградом. «Для нас это - Сталинград. Мы приехали его посетить как город, который каждый в мире знает», - пояснил президент пражского мотоклуба «Red eyed crüe» Лалэн фон Липовиц. Чехи посетили в Волгограде музей-панораму «Сталинградская битва», Мамаев курган, мемориальное кладбище в Россошках и остались под большим впечатлением.

Те из чешских гостей, кто был в Волгограде раньше, отметили изменения. Излюбленный вопрос местных жителей: «Как вам наши дороги?» корр. ИА «Высота 102» даже не пришлось задавать. Байкеры сами начали разговор. «За последнее время в России начали хорошо ремонтировать дороги, уже не едешь как по танкодрому. Мы даже в Сталинград приехали ранним утром, когда еще было темно, и спокойно проехали, а раньше по этим дорогам ночью можно было убиться», - заметил Томаш Бузек.

Давние дружеские отношения с пражским мотоклубом поддерживает директор музея – заповедника «Сталинградская битва» Алексей Васин. «Это те люди, которые с большой любовью относятся к России, наши чешские братья. Сюда они ехали через Белоруссию, зная, как сейчас обстоят у нас дела с Украиной. Мало того, некоторые из них на Украине попали под судебное преследование за поездки в Крым», - рассказал Алексей Васин. Кстати, именно при помощи байкеров из «Red eyed crüe» в 2014 году – в разгар политического кризиса и введения санкций, в Брно была организована выставка, посвященная истории Сталинграда.



