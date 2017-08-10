В Польше задержан уроженец Быковского района, находящийся в международном розыске с 2012 года. Как стало известно ИА «Высота 102», он скрывался от российского правосудия на территории Германии и был задержан при прохождении польско-украинской границы. В региональном главке МВД сообщили, что на родине беглец обвинялся в незаконном хранении боеприпасов и попытки хищения чужого имущества. Правонарушения были совершены в Быковском районе в 2010-2011 годах.

Сейчас готовятся материалы для экстрадиции задержанного из Польши.



