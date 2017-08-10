



Несоблюдение требований обеспечения безопасности дорожного движения при ремонте дорог со стороны ростовской компании «Дорстрой» стало причиной многокилометровых пробок на трассе Волгоград-Каменск-Шахтинский. Как сообщили ИА «Высота 102» в УГИБДД ГУ МВД России по региону, на 186-196 км федеральной автомобильной автодороги в Чернышковском районе надзорный отдел нашел сразу ряд нарушений. Во-первых, вопреки законодательным требованиям участок охвата ремонтом превышает 5 километров, тогда как он должен производиться не более чем на 300 метрах одновременно. Также нарушены правила организации ограждения мест ремонта. Неверно организовано и реверсивное движение, которое автоматически регулирует светофор. Так, на полосе в одной сторону не должно скапливаться более 12 транспортных средств. А вместе с тем на данный момент для одной стороны работает зеленый свет в течение всего 5 минут, красный — 20 минут. Для 5-километрового расстояния ремонта дороги это выливается в многокилометровые пробки. Напомним, на днях водитель «Renault» решил объехать пробку по канаве, застрял, активно газовал, в результате от выхлопного коллектора загорелась трава вокруг, а затем сгорел и сам кроссовер. Сейчас надзорный отдел ГИБДД выписал в адрес подрядчика претензии, составил протокол и выдал предписание на устранение нарушений.