Волгоградские коммунисты пассивно тревожатся









Очередная «своевременная» весть пришла из стана областного обкома КПРФ в виде статьи под названием «Большая тревога коммунистов», сообщает ИА «Высота 102». Выяснилось, что партийцы провели в Волгограде рейд по мемориалам, посвященным Октябрьской социалистической революции 1917 года, и неожиданно обнаружили, что памятники творцам исторического переворота и мемориальные доски находятся в плачевном состоянии. Этот факт вызвал у волгоградских приверженцев дела Ленина «крик души». Собственно, об этом они и сообщают в пресс-релизе. Никаких подробностей о том, что предпринято современными коммунистами для сохранения памяти о борцах революции не сообщается. Зато выражается надежда на то, что голос обкомовцев услышит законодательная и исполнительная власть. Т.е ни о субботниках, ни о привлечении спонсоров, ни об акциях с участием сторонников, которым в радость было бы поучаствовать в «приведении в порядок» мемориальных объектов, в обкоме КПРФ даже не задумались и предпочли традиционно исторгнуть пассивный «крик души». И даже не удивительно, что эти невнятные попытки обозначить участие в общероссийской подготовке к празднованию 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции, волгоградские коммунисты предпринимают несколько запоздало – менее чем за 3 месяца до исторической даты.