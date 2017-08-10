«Высота 102 ТВ»: В Волгограде выясняют личность жестоко избитого человека из багажника

Смотрите сегодня в программе: масштабный дорожный ремонт в Волгограде по-прежнему в топе местных новостей: каждый шаг подрядчиков и властей под пристальным вниманием экспертов и общественности. Технадзор ГИБДД «взялся» за волгоградские мусоровозы: специализированный транспорт иногда уличают в выходе на линии с неисправностями. Пассажир выболтал таксисту детали преступления: история об избитом человеке в багажнике оказалась правдой. Капремонт подбирается к дому Павлова: специалисты государственной историко-архитектурной экспертизы одобрили проект обновления одного из зданий комплекса объектов культурного наследия.







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