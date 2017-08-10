



Сигнальные кнопки вызова для лиц с ограниченными возможностями установят на входе в здание администрации и думы Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", соответствующее изменение в Положение о пропускном режиме в комплекс зданий администрации Волгоградской области внесено постановлением губернатора. Кнопки вызова появятся как со стороны входа с проспекта Ленина, так и со стороны улицы Пушкина. При поступлении вызова сотрудник подразделения охраны должен проинформировать "Исполнительную дирекцию администрации Волгоградской области", представитель которой обязан встретить гостя и сопроводить его в здание.

Напомним, что в начале августа в здании администрации и думы Волгоградской области был принят в эксплуатацию лифт, построенный специально для посетителей с ограниченными возможностями. Его возведение в комплексе зданий, которые являются объектами культурного наследия регионального значения, обошлось почти в 12 млн рублей.