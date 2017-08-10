В Волжском бездомных обслужат за миллион рублей

Почти 1900 человеко-дней, - такое количество услуг до конца года для бездомных готов оплатить бюджет города Волжского. Как передает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, услуга в виде ночлега, горячего питания и сухого пайка предоставляется лицам без определенного места жительства старше 18 лет. В том числе социальный центр, который выиграет контракт на оказание услуг, должен помогать тем, кто освободился из мест лишения свободы, при этом сохранил способность к самообслуживанию и передвижению. При поступлении человека обследуют на отсутствие открытой формы туберкулеза и других заразных заболеваний. По потребности также будет выдаваться одежда и обувь, предоставляться другая социальная, юридическая и психологическая помощь. Социальный центр, который станет подрядчиком по исполнению работ, должен начать прием нуждающихся в городе Волжском с 1 октября.

СПРАВКА. В целом в Волгоградской области официально функционирует одно профильное государственное казенное учреждение социального обслуживания — это «Кировский центр социальной помощи для лиц без определенного места жительства и занятий» на 101 место (51 место в отделении ночного пребывания, 50 мест в социальной гостинице). Из них: 15 мест для женщин с детьми, 20 — для инвалидов, примерно столько же — для бездомных, которые передвигаются самостоятельно. Максимальное количество ночей пребывания в год — 120.