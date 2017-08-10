В Средней Ахтубе Волгоградской области перевооружают культуру





На поставку и монтаж театральных кресел для Среднеахтубинского досугового центра «Юбилейный» выделено 1,1 млн рублей. 400 новых комфортных зрительских мест появится в ДК в течение месяца после заключения договора. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок. Гарантия на товар — 12 месяцев, источник финансирования — областная субсидия и средства администрации района.





Отметим, что предыдущие сиденья отслужили в «Юбилейном», который является главным координирующим центром культуры в районе, 45 лет. По словам директора учреждения Елены Деревянкиной, всего досуговый центр до конца года освоит порядка 2 млн рублей. Эти средства пойдут на установку тепловентиляторов, видеонаблюдения в зрительном зале, окраску пола, реконструкцию подиума и закупку нового звукового оборудования. В 2017 году ДК отметит юбилей со дня строительства — 45 лет.