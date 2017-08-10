В Волгограде ватерполистов «Спартака» благословили на новые победы





Сегодня «спартаковцы» провели патриотическую акцию на главной высоте России. Спортсмены женской и мужской ватерпольных команд из Волгограда в преддверии нового сезона не только возложили цветы в Зале Воинской Славы, но и отстояли молебен, который отслужил настоятель Храма Всех Святых отец Георгий Лазарев. Как сообщил ИА «Высота 102» пресс-атташе областного спорткомитета Андрей Малякин, в новый сезон мужской коллектив вступает в ранге действующего национального чемпиона, девушки – в статусе серебряных медалисток российского первенства, и клуб возлагает надежды на новые победы, отдавая дань памяти защитникам Родины.





Напомним, что сегодня спортсмены обеих «спартаковских» команд являются кандидатами и членами практически всех отечественных сборных – основной, юниорской и студенческой. Последняя сейчас находится в китайском Тайбэе, где через несколько дней стартует XXIX Всемирная летняя Универсиада. Здесь в составе российской команды сильного и слабого пола будет представлено шестеро волгоградских игроков.