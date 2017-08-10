В Волгоградской области коллекторское бюро ответит в суде за навязчивость

УФССП России по Волгоградской области обратилось в суд с заявлением о привлечении НАО "Первое коллекторское бюро" к административной ответственности, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе арбитража. Коллекторам грозит крупный штраф или дисквалификация на срок до года, а также возможное приостановление деятельности на 90 суток за совершение действий, направленных на возврат кредиторской задолженности, нарушающих законодательство РФ. Ответственность ответчику грозит по ч.2 ст. 14.57 КоАП РФ. В заявлении УФССП указано, что основной вид деятельности НАО "Первое коллекторское бюро" – деятельность по возврату просроченной задолженности. В целях взыскания задолженности сотрудниками бюро было совершено 5 телефонных звонков гражданке, что является нарушением федерального закона "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".

Напомним, что с января 2017 года в России действует ФЗ 320 "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности". Деятельность коллекторов регулируется судебными приставами, которые ведут реестр лицензированных организаций.



