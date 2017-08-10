



Сегодня 13 жителей дома №37 по улице Саушинской написали заявления о желании переселиться в муниципальный маневренный фонд. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, такое решение граждане приняли по итогам состоявшейся утром встречи с властями в администрации Красноармейского района. Остальные обитатели дома определяются с дальнейшим местом проживания.

Районные власти выразили готовность помочь горожанам в транспортировке личных вещей. Для временного хранения крупногабаритной мебели муниципалитет выделит специальные помещения.

Напомним, 14 августа в одной из квартир двухэтажного дома № 37 по ул. Саушинской в Красноармейском районе обвалился большой кусок потолка. Дом 1950-х годов постройки был признан аварийным в 2015 году. Тогда же жителям было предложено временно переместиться в помещения маневренного фонда. В последние дни маяки показали резкое изменение состояния капитальных конструкций. Одна из вероятных причин – повышение подвижности грунта.