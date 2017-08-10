В Волгограде пассажир такси признался водителю в жестоком избиении собутыльника





В Краснооктябрьском районе задержан 38-летний рецидивист, который избил незнакомца, положил его в бессознательном состоянии в багажник авто и катался по городу, пока не кончился бензин. Бдительность проявил таксист, который подвозил злоумышленника домой. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, именно частному извозчику подозреваемый признался в расправе над собутыльником и рассказал, где стоит машина с закрытым человеком внутри. В результате таксист обратился в полицию и рассказал о деталях разговора с клиентом. «ВАЗ 21099» нашли у рынка на улице Зорге. В багажнике находился мужчина в бессознательном состоянии. Сейчас он в коме - госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Личность потерпевшего пока не установлена.

Что касается задержанного, то он сообщил, что познакомился со своей жертвой на улице, предложил выпить, затем покататься на машине сожительницы. В результате они поругались. Подозреваемый жестоко избил оппонента, в том числе крышкой багажника. Пока было топливо в баке — катался по городу, искал место, чтобы избавиться от груза, а затем бросил машину у рынка, вызвал такси и поехал домой. Возбуждено уголовное дело, злоумышленник находится в СИЗО. Известно, что он освободился из мест лишения свободы около месяца назад.