Счет на 900 тысяч рублей (15 тысяч долларов) выставила одна из клиник в курортной Анталье Рафику и Гульсем Бахтеевым из Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" их дочь Диана Якименко, провожая родителей на отдых в Турцию, она даже в страшном сне не могла предположить, чем обернется эта поездка. Рафик и Гульсем Бахтеевы вылетели в Турцию 11 августа этого года по путевке, приобретенной у российского туроператора "Пегас Туристик". Им предстояло провести 10 незабываемых дней в пятизвездочном отеле в Кемере. На следующий день после прилета отцу стало плохо, его госпитализировали на "скорой" в одну из клиник Антальи. Турецкие врачи диагностировали у 54-летнего пациента обширный инфаркт, было принято решение о проведении операции. Рафику Бахтееву сделали шунтирование и спасли жизнь. В настоящее время он находится в реанимации, но, по словам врачей, его состояние опасения для жизни уже не вызывает.

За проведенное экстренное лечение клиника выставила счет семье Бахтеевых, который они переправили для оплаты в страховую компанию. Собеседница агентства сообщила, что ее родители при покупке путевки застраховали поездку на 40 тысяч долларов в компании "ERV". На сайте страховщика отмечается, что туристы, приобретая страховку, смогут чувствовать себя защищено на территории другого государства. "Страховка туристов, путешествующих по России и за рубежом, покрывает ряд расходов, в зависимости от выбранной программы страхования", - поясняется на сайте страховой компании.

Случившееся с Рафиком Бахтеевым в "ERV" назвали нестраховым случаем, а поэтому платить за операцию отказались. В настоящее время попавшая в трудную ситуацию семья ждет официального письменного отказа от страховщика с разъяснениями. "В российском посольстве в Турции мою маму выслушали, но предпочли не вмешиваться в ситуацию, даже не предложили консультацию юриста. Ответ был такой - разбирайтесь со страховой компанией", - рассказывает Диана. Она держит связь с родителями по телефону и интернету. "По словам мамы, нам сейчас необходимо перечислить клинике предоплату в размере 300 тысяч рублей. Я уже собираю деньги по друзьям и родственникам, ищу хорошего юриста, ну а дальше будем решать, как переправлять отца из Турции в Волгоград", - говорит собеседница агентства.

ИА "Высота 102" будет следить за развитием ситуации.



