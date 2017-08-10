Жители "голой" многоэтажки в Волгограде просят единороссов спасти их дом от разрушения и повлиять на застройщика

Застройщик ставшей печально популярной разрушающейся многоэтажки №30 по улице 51-я Гвардейская в Дзержинском районе Волгограда Алексей Щербин проигнорировал встречу с жильцами, которым клятвенно пообещал в присутствии журналистов съемочной группы ИА «Высота 102» ответить на все вопросы, связанные с критическим состоянием новостройки. Во всяком случае, на минувшей неделе, когда он попытался объяснить причины сложившейся плачевной ситуации, заявил людям, что от встреч с ними никогда не отказывался, и что ему «всегда есть что сказать». В результате люди расклеили объявления на подъездах о предстоящем собрании. В повестке дня значились такие вопросы, как восстановление фасада, ремонт подъездов, благоустройство территории и наружное освещение, обоснование платы за обслуживание котельной и трансформаторной подстанции. Однако вскоре на подъездах появилось еще одно объявление, гласящее о том, что «ранее анонсированное время проведения общего собрания жильцов отменяется в связи с необходимостью уточнения вопросов и подготовкой квалифицированных ответов».





Тем не менее, люди все равно собрались. Как заявили жильцы редакции, многие даже не удивились такому повороту событий, потому что «господина Щербина они знают давно и он остается в своем репертуаре: постоянно уклоняется от объяснений, не отвечает на звонки и всячески снимает с себя всю ответственность за дом, перекладывая ответственность то на недобросовестного подрядчика, то на чиновников.

Оставшись ни с чем, собственники дома решили попросить помощи в волгоградской региональной общественной приемной партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Они надеются, что руководители партии обратят на них внимание и защитят их законные права. В письме люди напомнили, что их дом сдан со многими недоделками, включая 100%-й брак в работе по устройству фасада.

«В настоящее время в нашем доме сложилась серьезная аварийная ситуация. В результате непрофессиональных действий ООО «Энергопром» фасад дома полностью уничтожен. Зимой это неминуемо приведет к промерзанию стен, и мы будем отапливать улицу», - говорится в обращении, под которым поставили подписи более 50 человек, пришедших на так и не состоявшееся собрание.

Жители просят единороссов оказать воздействие на застройщика – руководителя ООО «Энергопром» господина Щербина и управляющую компанию ООО «Энергопром», чтобы предотвратить дальнейшее разрушение многоэтажки.

Напомним, дом был сдан с массой недоделок, разрешение на его эксплуатацию было подписано бывшим замглавы администрации Волгограда Павлом Кутищевым. А сам Щербин на вопрос журналистов ИА «Высота 102» – не стыдно ли ему за этот дом – ответил: «Да, стыдно. Но я делаю все для того, чтобы этот стыд скрасить».

Повторяем сюжет от 11. 08. 2017 г.