В Иловлинском районе возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего предпринимателя, который занимается грузовой паромной переправой через Дон. Как сообщила ИА «Высота 102» помощник руководителя Южного СУТ СК России Анна Терземан, он подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, 30 мая предприниматель осуществил переправу на несамоходном пароме, с помощью лодки, грузового автомобиля через Дон от станции Новогригорьевкой на противоположный берег. Грузовик был заведенным, без надежного закрепления и, более того, в нем находился водитель, что могло привести к падению автомобиля с людьми в воду при случайном непредвиденном отходе парома, посадке парома на мель, а также при резком торможении. За оказанные услуги мужчина получил денежное вознаграждение по договору с ООО «Грузовоз», что подтверждено доказательствами.

В настоящее время переводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.