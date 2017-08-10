В Волгоградской области экс-инспектор ДПС подозревается в получении взятки

В Дубовском районе оперативники полиции задержали инспектора ДПС, подозреваемого в получении незаконного денежного вознаграждения от пассажира «семерки». Как установили сотрудники службы собственной безопасности ГУ МВД России по Волгоградской области, передает ИА «Высота 102», полицейский остановил «ВАЗ 2107» для проверки документов. Водитель не смог их предоставить. Кроме того, инспектор установил факт перевозки незаконно добытой рыбы. Сын водителя, который сидел на пассажирском сиденье, предложил откупить отца от ответственности и предложил взятку в 30 тысяч рублей.

«Полицейский уволен со службы за совершение поступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. - В отношении руководства бывшего сотрудника назначена служебная проверка, по результатам которой будет дана жесткая оценка».

Следователями СУ СКР по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего стража порядка, он взят под стражу. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.