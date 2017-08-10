Отправлен в отставку председатель комитета тарифного регулирования Волгоградской области

Валентин Пронин руководил комитетом тарифного регулирования еще в составе правительства Волгоградской области при губернаторе Сергее Боженове. До прихода в исполнительную власть работал сначала директором по управлению персоналом и общим вопросам ОАО «Волгоградэнерго», затем на заводе «Каустик».

По итогам 2013 года Пронин стал самым состоятельным среди руководителей органов исполнительной власти Волгоградской области, не входящих в состав правительства. Его доход составил 20 миллионов рублей. Однако за последние три года заработок чиновника заметно сократился. Так, в 2016 году он задекларировал 5,5 млн рублей дохода.