В Волгоградской области вынесли приговор расхитителям цыганских гробниц

Фроловский горсуд вынес приговор жителям Калачевского района, которые разрушали и грабили цыганские захоронения. Слащеву и Луговцу назначили 2 года колонии-поселения и 2,5 года колонии строгого режима. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на определение Волгоградского облсуда. Молодые люди, установлено следствием, специально «путешествовали» по региону в поисках гробниц, где захоронены цыгане. Согласно их представлениям, в таких захоронениях родственники оставляют ценности, деньги, спиртное, поскольку по преданию в загробной жизни это может понадобиться. Первое преступление Слащев и Луговец совершили в апреле 2016 года. Тогда добычей преступников стали 2 золотых кольца. Второй раз они пошли на дело спустя 4 месяца. В обоих случаях наибольший ущерб был причинен самим фактом осквернения могил, в том числе разрушением надгробий. Уголовное дело расследовалось полицией по ст. УК РФ «Надругательство над телами умерших, повреждение мест захоронения, совершенные группой лиц по предварительному сговору».