В Волгоградской области любитель подводной охоты обнаружил на дне пруда останки человека

В Новоаннинском районе отдыхающий на пруду рыбак за несколько часов превратился в свидетеля по уголовному делу. История с обнаружением человеческих останков у хутора Черкесовский произошла накануне. Как сообщил ИА «Высота 102» руководитель межрайонного СО СУ СКР по Волгоградской области Михаил Токарев, местный житель приехал для подводной охоты на пруд Казенный. Ныряя в маске, он наткнулся на кости, похожие на человеческие ребра. Отдыхающий сам не решился поднимать их на берег и вызвал полицию. В результате прибывшие водолазы извлекли со дна порядка 10 костей. Пока само наличие улик, уточнил Михаил Токарев, не может вывести на след преступников, более того, рано говорить о криминальном характере смерти. Известно лишь, что останки пролежали в Казенном не менее 2 лет, но кто это — мужчина или женщина, какого возраста и т.д., - установит экспертиза.