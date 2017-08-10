Реставраторы дали добро на капитальный ремонт дома Павлова в Волгограде

Реставраторы-архитекторы одобрили проект капитального ремонта дома №36, который входит в «Комплекс застройки проспекта Ленина 1950-х гг.» в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», подрядная организация получила положительное заключение по итогам государственной историко-архитектурной экспертизы объекта культурного наследия. Здание, построенное в 1952 году, соединено колоннадой с Домом Павлова и входит в границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Героическая оборона Сталинграда воинами 13-й Гвардейской дивизии и Волжской военной флотилии». Ремонт в доме должен быть проведен в текущем году. Недавно по итогам электронных торгов определился подрядчик, котоый займется ремонтом кровли, инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. Стоимость работ составляет 15,5 млн рублей. Конкурсная процедура по определению организации, которая займется восстановлением фасада здания, только объявлена. Стартовая цена составляет 18 млн рублей. Непосредственно в самом доме Павлова, расположенном по ул.Советской,39, капремонт запланирован на 2018 год.

Как отмечено в акте государственной историко-архитектурной экспертизы, проектом предусмотрены косметические работы на фасаде с восстановлением утраченных элементов лепнины. По мнению реставраторов, такой ремонт не может рассматриваться как комплексный, направленный на восстановление первоначального облика объекта культурного наследия, искаженного самовольными работами. Эксперты констатировали, что на внешний облик четырехэтажки негативное воздействие оказала замена окон без соблюдения «исторической геометрии их заполнения», разнохарактерность остекления балконов, дверей подъездов, наличие на фасаде блоков сплит-систем.

На здании невооруженным взглядом видны дефекты - трещины в кирпичной кладке, оголенная ржавая арматура на балконных плитах. Состояние несущих и самонесущих конструкций при этом признано «ограниченно-работоспособным».

Проектом предусмотрено усилить внешние стены, заделать трещины в кирпичной кладке, толщина которой составляет 65 см, заново оштукатурить и покрасить фасад, поменять окна в подъезде, заменить некоторые подъездные двери, восстановить лепнину, отремонтировать железо-бетонные плиты балконов, заменить козырьки над подъездами.

Напомним, в 2015 году уже проводилась историко-архитектурная экспертиза дома №36 по проспекту Ленина, которая вызвала негодование общественности и местного экспертного сообщества. Реставраторы из Ижевска и Казани, проводившие экспертизу, согласовали перепланировку квартиры в доме с обустройством отдельного входа. Если бы такие работы были проведены, то буквально в считанных метрах от знаменитой колоннады дома Павлова появился очередной салон красоты с собственным крыльцом и соответствующей вывеской. Однако после того, как общественность выступила против таких «преобразований», то прокуратура потребовала от председателя комитета культуры региона Виктора Гепфнера отменить собственное задание по разработке проекта перепланировки квартиры. Ранее аналогичную с надзорным органом позицию занял и Волгоградский областной суд.