«Высота 102 ТВ»: «Министерские» белки из Подмосковья обживают Мамаев курган в Волгограде

Смотрите сегодня в программе: скандальный подрядчик ремонта нескольких волгоградских дорог подтвердил репутацию «неудачного». Грызунов откомандировали в Волгоград: дружелюбные белки из Подмосковья активно обживают лесопарковую территорию Мамаева Кургана. «Острое перо» все острее: под Волгоградом торжественно открыта 20-я юбилейная профильная смена юных журналистов. А розы все равно воруют: большинство жителей Советского района очень рады набирающему обороты благоустройству.







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