Олимпийская команда Российского спортивного студенческого союза, в состав которой включены волгоградские спортсмены, примет участие в Дальневосточном спортивном фестивале студентов «Новое поколение — 2017», который пройдет в Хабаровске. Как сообщили ИА «Высота 102» в правительстве края, среди именитых спортсменов — олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира, двукратная чемпионка Европы, чемпионка Игр Доброй воли и всемирной универсиады, заслуженный мастер спорта Татьяна Лебедева и олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы, пятикратный рекордсмен мира по тяжелой атлетике, заслуженный мастер спорта Алексей Петров.

Фестиваль соберет команды лучших вузов страны и стран Азии - Японии, Китая, КНДР и республики Корея, а также наставников, экспертов и специалистов в области спортивного маркетинга, бизнеса, науки, психологии и PR.