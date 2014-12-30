Волгоградский НЭТ обжаловал постановление КСП о "заморозке" авторских выплат





Признать недействительным предписание КСП Волгоградской области пытается в суде ГБУК "Волгоградский государственный Новый экспериментальный театр". Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу арбитража, в обоснование заявления НЭТа указано, что по результатам проверки КСП региона финансово-хозяйственной деятельности ГБУК "НЭТ" за 2016 год выдано предписание с требованием приостановить действие лицензионного договора от 30.12.2014 и авторского договора от 30.12.2014, а также производимых по указанным договорам выплат до окончания контрольных мероприятий в отношении учреждения и принятия мер администрацией Волгоградской области по устранению выявленных нарушений. Истец отмечает, что оспариваемое предписание нарушает права и законные интересы ГБУК "НЭТ" в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Отметим, что проверка выявила множество нарушений, свидетельствующих о вольном распоряжении в указанном учреждении культуры бюджетными деньгами региона, в том числе и по выплате многомиллионных авторских выплат. Так, установила КСП, что при бывшем руководстве комитета культуры Волгоградской области был заключен контракт с худруком Отаром Джангишерашвили на выплату до 2025 года почти 30 миллионов рублей в качестве авторского вознаграждения, что, по мнению аудиторов, могло поставить театр на грань финансовой несостоятельности. Аудит в сфере закупок выявил также вопиющий факт – подавляющее большинство контрактов заключалось с единственным поставщиком, в результате чего экономия средств на закупках составила всего немногим более 1%, тогда как в среднем по региону этот показатель – 9%.

Ранее, напомним, группа ведущих артистов НЭТа безуспешно пыталась в суде оспорить снижение размера жалования с начала года. Волгоградский областной суд не нашел оснований для отмены решения районной инстанции об отказе в выплате 800 тысяч рублей в качестве надбавок актерам Нового экспериментального театра. Суд, изучив позицию сторон, пришел к выводу, что дополнительные бонусы к фиксированной сумме зарплаты – это не обязанность, а право работодателя, поэтому "нарушения трудовых прав истцов не установлено". По этой причине исковые требования группы артистов НЭТа суд оставил без удовлетворения.