Митрополит Герман провел богослужение в Садах Придонья и освятил завод









Приход в поселке Сады Придонья отметил день памяти святого мученика Иоанна Воина, свой храмовой (престольный) праздник. Храм был полностью заполнен людьми – прихожанами, сотрудниками одноименной компании. В честь престольного праздника Божественную литургию совершил митрополит Волгоградский и Камышинский Герман, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

Доподлинно известно, что вольнолюбивые казаки во все времена отличались крепкой верой, почитали мученика Иоанна Воина и с благоговением, и любовью обращались к нему со своими чаяниями. В компании «Сады Придонья» уважают традиции своих предков донских казаков и продолжают их дело. Строительство и благоустройство храма – достойный пример этому.













За усердные труды во славу Святой Церкви и в связи с 20-летием предприятия митрополит вручил Архиерейскую грамоту президенту компании «Сады Придонья» А.П. Самохину. Владыка особо подчеркнул, что сегодня все должны быть твердыми защитниками православной веры, веры, которую исповедовали мученики. Он также пожелал всем, кто искренне верит духовной радости, благодати Божией, чтобы она исправляла, вдохновляла и помогала на жизненном пути.













По окончании праздничной службы для митрополита Германа была организована небольшая экскурсия на завод по переработке плодов и производству натурального пюре в асептической упаковке, на котором в этом году проведена масштабная строительная реконструкция и техническая модернизация. А.П. Самохин познакомил митрополита с технологическим процессом и рассказал о большой проделанной работе.

По традиции, которую чтут в компании, на заводе совершили обряд освящения. Представители церкви поблагодарили за теплый и душевный прием, пожелали всем сотрудникам компании, чтобы дружба и взаимопонимание всегда царили в коллективе.



