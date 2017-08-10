Жильцы дома в Волгограде созерцают рухнувший потолок в квартире

В полном отчаянии пребывает жительница квартиры №2 двухэтажного дома по улице Саушинской, 37. Как сообщила сегодня ИА «Высота 102» Жанна Павленко, пару часов назад на нее обрушился потолок квартиры на втором этаже. Причем обрушился так, что теперь она видит из своей комнаты чердак и шиферное перекрытие крыши.

По ее словам, никто из жильцов, к счастью, не пострадал, но как жить дальше в таком доме, - не знает ни она, ни соседи. Дом 1952 года постройки, - говорит она, - был признан аварийным еще три года назад. Однако люди до сих пор не расселены. Как рассказывает обитательница аварийного жилья, на место ЧП прибыл представитель администрации Красноармейского района, однако никакого решения он не принял и ничего не пообещал. Жанна Павленко говорит, что обратилась с заявлением в прокуратуру Красноармейского района, однако когда ждать ответ – тоже неясно.