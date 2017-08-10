В Ленинском районе вынесен приговор Кравцову, который признан виновным в насилии над своими детьми. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, в свои 37 лет мужчина обзавелся 6 детьми и периодически подвергал большинство из них действиям сексуального характера, начиная с 2006 года. Как правило, в момент совершения всех этих преступлений мать девочки была буквально в соседней комнате, но утверждает, что даже не догадывалась что в этот момент происходило за стенкой.

О том, что в сексуальное рабство к собственному отцу попали четверо малолетних детей, стало известно случайно, по заявлению самого осужденного, который инициировал процессуальную проверку по факту якобы имевшем место случае вступления его старшей дочерью в половую связь с одноклассниками . На самом деле, как полагают следователи, тем самым он хотел обезопасить себя, поскольку в ближайшее время девочка должна была пройти медицинскую комиссию, и врачи дали бы однозначное заключение о том, что школьница давно живет половой жизнью.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Государственное обвинение поддерживалось прокуратурой Ленинского района.

На стадии предварительного расследования свою вину в содеянном злоумышленник полностью признал. Правдивость его показаний и показаний детей, ставших жертвами сексуального насилия со стороны отца и рассказавших об этом следователям, подтвердили психологи, принимавшие участие в допросах и проводивших соответствующие судебные экспертизы.