Работу в Волгограде ищут в основном женщины и молодежь

Почти 10 тысяч волгоградцев сначала 2017 года обратились в службу занятости населения за содействием в поиске работы. Как сообщили ИА «Высота 102» в городском центре занятости, большинство из них - 89,6% - лица, не занятые трудовой деятельностью. В поиске подходящей работы находятся и занятые граждане, включая учащихся – 10,4 %. Среди желающих трудоустроиться 45,9% составляют женщины, 28,4% – молодежь в возрасте 14-29 лет и граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва – 13,3%. В числе поставленных на учёт граждан 18,4 % составили лица, уволенные в связи с ликвидацией предприятия, либо сокращением численности или штата работников организации. Больше всего безработных зафиксировано в Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах (0,84 %). Наименьший показатель отмечен в Ворошиловском, Центральном районах города (0,44 %).

Всего же за январь-июль 2017 года зарегистрировано в качестве безработных 4 тыс. 444 человека. Среди них женщины – 52,9%, молодежь 16-29 лет – 20,4%, инвалиды – 9,4%. Между тем, как отмечают в центре, уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 31 июля 2017 года составил 0,61%. В настоящее время в городском банке вакантных рабочих мест имеются сведения о наличии 19 708 свободных рабочих местах, из которых 63,7% составляют вакансии по рабочим профессиям.



