Минстрой России внес Волгоградскую область в «черный» список по строительству жилья

Минстрой России направит главам регионов, в которых наметилось замедление темпов реализации подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище», обращение с предложением взять ее исполнение под личный контроль. Об этом сообщила заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Елена Сиэрра на очередном селекторном совещании по контролю исполнения соглашений, заключенных между ведомством и регионами в 2017 году, в рамках данной подпрограммы. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом говорится на официальном сайте министерства. Речь идет о снижении темпов реализации подпрограммы в Волгоградской области, в черном списке оказались также Ленинградская, Московская, Саратовская, Тульская области, республика Карелия и Краснодарский край.

Замглавы минстроя России напомнила субъектам об ответственности за отклонение от установленных сроков строительства и заявила, что ведомство перейдет с ежеквартального контроля строительства всех объектов подпрограммы на еженедельный, а также проработает возможность инспекционных выездов на строительные площадки.

Напомним, что в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы осуществляется государственная поддержка в виде предоставления в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование строительства социальной и дорожной инфраструктуры в новых микрорайонах жилой застройки.



