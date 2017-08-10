Под Псковом спустя 16 лет нашли убийцу жителя Волгоградской области

В городе Опочка Псковской области задержан 72-летний обвиняемый в убийстве незнакомца из города Фролово. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, оперативники вышли на его след спустя 16 лет после совершения преступления. Он уже дает признательные показания.

По данным следствия, в мае 2001 года обвиняемый пришел к своему приятелю по поводу покупки мотоцикла, однако в квартире, дверь которой была не заперта, находился только знакомый хозяина жилища в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина был не расположен к диалогу и на любые вопросы отвечал грубо. Результатом конфликта стала драка, в ходе которой потерпевший поучил смертельные травмы. Его тело впоследствии обвиняемый вместе с вернувшимся хозяином жилища вынесли на лестничную площадку. Последний полагал, что причиной бессознательного состояния его гостя стал алкоголь, под воздействием которого мужчина просто уснул. Однако вскрытие показало, что это предположение хозяина было ошибочным, и следствие стало разыскивать подозреваемого. В это время злоумышленник переехал в Псковскую область, где на протяжении 16 лет перебивался случайными заработками без официального трудоустройства и регулярно менял места жительства.