В Волгограде похоронное бюро разрешили строить на газовой трубе

ИП Коротков просил суд расторгнуть договор аренды участка на улице Шурухина в Тракторозаводском районе Волгограда, поскольку узнал, что земля находится в границах охранной зоны газораспределительной сети, и ничего строить на ней нельзя. А между тем, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитража, предприниматель собирался здесь возвести бюро по оказанию ритуальных услуг. Для этого в 2013 году он арендовал у мингосимущества по региону 500 кв.м. За 3 года предприниматель не успел здесь ничего возвести, а впоследствии ему стало известно, что участок находится на "пороховой бочке" и потребовал через суд расторгнуть договор. Впрочем, выяснилось, что спустя полгода после иска комитет по управлению имуществом области в одностороннем порядке расторг отношения, а потому в текущем заседании Короткову было отказано в удовлетворении заявления.

Напомним, что проходящая под землей газораспределительная сеть на улице Новороссийской в центре Волгограда стала яблоком раздора между торговцами и властями в вопросе законности нахождения здесь каких-либо строений. Мэрия заявила, что необходимо снести павильоны и лотки вдоль улицы, поскольку здесь — охранная зона из-за проложенных инженерных сетей. В результате на прошлой неделе на месте снесенных киосков начали строить павильоны, отвечающие современным требованиям торговли. Отступ от охранной зоны сделали, правда, это расстояние не превышает метра от того места, где ранее находился стихийный рынок.