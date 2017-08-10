Госжилнадзор заставил УК вернуть жителям Волжского полмиллиона рублей

Около полумиллиона рублей по требованию инспекции Госжилнадзора вернули жителям Волжского управляющие компании. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации области, собственникам квартир сделали перерасчет платы за содержание общего имущества. Одним из первых вернули переплату собственникам дома №54 по улице Волжской Военной флотилии.

Управляющие компании воспользовались тем, что с начала 2017 года изменился порядок начисления платы за коммунальные ресурсы при содержании общего имущества собственников в многоквартирном доме. Некоторые УК изменения законодательства интерпретировали по-своему, и плату рассчитали по нормативу, даже в тех случаях, когда сумма по показаниям общедомового прибора учета сложилась гораздо ниже.

Нарушения при порядке начисления по данной статье расходов были выявлены в ряде муниципальных образований на территории Волгоградской области. Однако по городу-спутнику незаконные начисления имели массовый характер.







