КСП: программа развития транспортной инфраструктуры Волгоградской городской агломерации "буксует"

Значительное отставание - до 125 дней - фиксируют аудиторы КСП региона в реализации "Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Волгоградской городской агломерации" (ПКРТИ). Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на отчет о результатах мониторинга использования средств дорожного фонда Волгоградской области и муниципальных дорожных фондов в I полугодии 2017 года, такие показатели могут негативно отразиться на результатах реализации ПКРТИ по итогам года. Согласно документам, данная программа реализуется с этого года в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" госпрограммы "Развитие транспортной системы", утвержденной правительством РФ. Ее целью определено приведение в нормативное состояние не менее 50% дорожной сети Волгоградской областной агломерации к 2018 году, к 2025 году - 85%. А также снижение транспортных происшествий (относительно уровня 2016 года) в 2018 году в 2 раза, в 2025 году - на 85%. На реализацию программы в части региональных, межмуниципальных и местных дорог планируется направить в 2017-2025 гг. 9 000,0 млн. руб. средств федерального бюджета и 9 012,6 млн. руб. средств консолидированного бюджета Волгоградской области. При этом в отчете КСП отмечается, что госпрограмма "Развитие транспортной сети" в действующей редакции не содержит четких структурных элементов по реализации "Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Волгоградской городской агломерации". Объемы финансирования мероприятий рассредоточены по ранее имевшимся мероприятиям, что затрудняет бюджетное планирование, формирование отчетности, мониторинг и контроль за реализацией программы. Аудиторы отмечают раздробленность объемов финансирования, что не дает возможность определить их согласованность между мероприятиями текущей деятельности в сфере дорожного строительства и мероприятиями в рамках ПКРТИ. Большая часть объема финансирования ПКРТИ в 2017 году запланирована на ремонт и реконструкцию 63,1 км. дорог в г. Волгограде (1 849,3 млн. руб., или 76,7%). Анализ информации о заключенных контрактах в рамках выполнения мероприятий программы показывает, что в установленный срок они заключены только на 9,7% от объема финансирования программы на 2017 год. С задержкой до 49 дней - на 73,5%, с задержкой до трех месяцев – 16,8%.

КСП отмечает, что по результатам мониторинга в первом полугодии 2017 года в дорожный фонд Волгоградской области поступило 3 276,2 млн. руб. - на 315,8 млн. руб. (10,7%). больше, чем за аналогичный период 2016 года. Показатель исполнения расходов превышает показатель первого полугодия 2016 года на 709,0 млн. рублей.

В 2017 году, согласно данным КСП региона, запланировано строительство и реконструкция 41 объекта областных и местных дорог, из которых 15 объектов протяженностью 50,232 км планируется ввести в эксплуатацию уже в текущем году.



